Вратарь "Трактора" Федотов продолжит карьеру в ЦСКА

ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" обменял вратаря команды Ивана Федотова в московский ЦСКА на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Челябинска.

В завершившемся сезоне КХЛ Федотов с учетом плей-офф провел за "Трактор" 30 матчей, в которых команда одержала 15 побед. Голкипер отметился одной результативной передачей и сыграл одну игру "на ноль" при коэффициенте надежности 2,27 и 92,3% отраженных бросков.

24-летний вратарь вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Риге. В субботу он дебютировал в составе национальной команды в матче Евровызова с командой Швейцарии (0:1).

Челябинский клуб объявил о подписании контракта на два года с обладателем Кубка Гагарина 2018 года Эмилем Гариповым. По ходу сезона-2020/21 29-летний голкипер был обменян из "Авангарда" в московское "Динамо". Всего он провел 21 игру в регулярном чемпионате и четыре раза сыграл "на ноль".

"Трактор" занял пятое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф уступил "Салавату Юлаеву" со счетом в серии 1-4. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата. В финале Кубка Гагарина армейцы в шести матчах проиграли "Авангарду". Ворота красно-синих во всех встречах плей-офф защищал Ларс Юханссон.