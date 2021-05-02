"Крылья Советов" вернулись в Российскую премьер-лигу

ТАСС, 2 мая. "Крылья Советов" досрочно вышли в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) на следующий сезон. В матче 40-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) команда из Самары обыграла "Акрон" со счетом 2:1.

Голами в составе победителей отметился Иван Сергеев (68, 90+2), у проигравших отличился Артем Делькин (60). Сергеев в 38 матчах забил 37 голов и является лучшим бомбардиром ФНЛ.

После 39 матчей "Крылья Советов" под руководством главного тренера Игоря Осинькина набрали 92 очка и оторвались на 11 баллов от занимающего третье место "Нижнего Новгорода", которому осталось провести три встречи. В РПЛ выходят две лучшие команды по итогам чемпионата ФНЛ, третья и четвертая команды получают право сыграть в переходных матчах с 13-й и 14-й командами элитного дивизиона. Второе место с 88 очками после 40 встреч занимает "Оренбург".

"Крылья Советов" вылетели из премьер-лиги по итогам прошлого сезона, заняв предпоследнее, 15-е место. В высшем дивизионе чемпионата России самарская команда выступала С 1992 по 2014, с 2015 по 2017 и с 2018 по 2020 годы. В 2004 году "Крылья Советов" стали бронзовым призером чемпионата России.

В нынешнем сезоне "Крылья Советов" вышли в финал Бетсити - Кубка России, где сыграют с московским "Локомотивом". Встреча состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. В рамках ФНЛ самарская команда свой следующий матч проведет 5 мая на выезде со "Спартаком-2".