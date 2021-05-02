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Летние олимпийские виды спорта

Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на чемпионат Европы

Турнир пройдет с 10 по 23 мая в Будапеште
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина Егор Алеев/ТАСС
Описание
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко вошли в состав сборной России по синхронному плаванию на чемпионат Европы по водным видам спорта. Об этом ТАСС сообщила главный тренер команды Татьяна Покровская.

Турнир пройдет с 10 по 23 мая в Будапеште.

"В нем примут участие Ромашина и Колесниченко (дуэт), соло - Варвара Субботина (произвольная программа), в микст-дуэте - Александр Мальцев, Майя Гурбанбердиева, Олеся Платонова", - сказала Покровская.

В группе с технической программой выступят Ромашина, Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Александра Пацкевич, Марина Голядкина, Полина Комар, в резерве - Майя Дорошко и Вероника Калинина.

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