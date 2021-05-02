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Летние неолимпийские виды спорта

Афанасьев стал чемпионом Европы по прыжкам на батуте

Россиянин победил в дисциплине "акробатическая дорожка"

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Россиянин Вадим Афанасьев стал победителем чемпионата Европы по прыжкам на батуте в дисциплине "акробатическая дорожка". Соревнования проходят в Сочи.

Результат Афанасьева составил 79,300 балла, вторым стал россиянин Александр Лисицын (77,400), третьим - представитель Азербайджана Михаил Малкин (75,300).

Афанасьев также является чемпионом мира 2018 года.

Эта медаль стала для российских спортсменов девятой на турнире (шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая).

Чемпионат Европы завершится 2 мая.

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Летние неолимпийские виды спорта
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