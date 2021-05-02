Президент "Урала" заявил, что недоволен последними играми команды

В воскресенье "Урал" проиграл подмосковным "Химкам" со счетом 0:1 в гостевом матче 28-го тура. Команда играла в большинстве с 15-й минуты после удаления в составе "Химок".

"Играли плохо, играли 75 минут в большинстве, имели преимущество, потому что команда имела на одного футболиста больше, но играли плохо, - сказал Иванов. - Лично я недоволен нашей игрой и недоволен, как мы последние игры проводим. Честно, не знаю, была ли там красная карточка, не пересматривал матч. Я считаю, что арбитр справился с судейством, оно было нормальным, никаких претензий у меня нет".

"Урал" не может выиграть на протяжении четырех игр в РПЛ. После победы над "Арсеналом" 4 апреля (2:0), екатеринбургский клуб сыграл вничью с "Динамо" (2:2), проиграл "Рубину" (0:1), поделил очки с "Ахматом" (1:1).

"Урал" с 31 очком после 28 игр занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Эта позиция гарантирует клубу участие в следующем розыгрыше РПЛ. Отрыв от идущего 13-м "Арсенала" составляет восемь очков. В понедельник "Арсенал" дома сыграет с московским "Спартаком".