Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" отложен из-за действий болельщиков

ТАСС, 2 мая. Начало матча 34-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" отложено из-за протестов болельщиков манкунианцев против семьи Глейзеров, владеющей клубом. Об этом сообщает Reuters .

Встреча должна была начаться в воскресенье в 18:30 мск. Сообщается, что по состоянию на 18:00 команды не прибыли на стадион "Олд Траффорд" в Манчестере.

За несколько часов до игры болельщики "Манчестер Юнайтед" проникли на "Олд Траффорд" и устроили акцию протеста. Они продолжают выражать недовольство решением руководства клуба о вступлении в Суперлигу и требуют ухода семьи Глейзеров, которая владеет клубом с 2005 года.

19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Но позднее на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальных федераций большинство клубов заявили о выходе из состава нового турнира.