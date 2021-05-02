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Футбол в Англии

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" отложен из-за действий болельщиков

Ранее фанаты проникли на стадион "Олд Траффорд" и устроили акцию протеста против владельцев манкунианского клуба из-за решения о вступлении в Суперлигу
© EPA-EFE/TIM KEETON

ТАСС, 2 мая. Начало матча 34-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" отложено из-за протестов болельщиков манкунианцев против семьи Глейзеров, владеющей клубом. Об этом сообщает Reuters.

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Встреча должна была начаться в воскресенье в 18:30 мск. Сообщается, что по состоянию на 18:00 команды не прибыли на стадион "Олд Траффорд" в Манчестере.

За несколько часов до игры болельщики "Манчестер Юнайтед" проникли на "Олд Траффорд" и устроили акцию протеста. Они продолжают выражать недовольство решением руководства клуба о вступлении в Суперлигу и требуют ухода семьи Глейзеров, которая владеет клубом с 2005 года.

19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Но позднее на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальных федераций большинство клубов заявили о выходе из состава нового турнира.

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