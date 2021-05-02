"Тамбов" проиграл "Ростову" и лишился шансов остаться в Российской премьер-лиге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 мая. /ТАСС/. "Тамбов" со счетом 0:2 проиграл "Ростову" в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и потерял шансы сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России по футболу. Встреча прошла на "Ростов-Арене" в присутствии 13 251 зрителя.

Забитыми мячами отметились Дмитрий Полоз (70-я минута) и Кэнто Хасимото (78). "Тамбов" после 28 туров набрал 13 очков и потерял шансы остаться в премьер-лиге на следующий сезон, в активе располагающегося на 14-й строчке волгоградского "Ротора" 21 очко. РПЛ покинут две худшие команды по итогам сезона. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места, сыграют в переходных матчах за право сохранить прописку в элите с четвертой и третьей командами Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Тамбов" из-за финансовых проблем зимой мог сняться с чемпионата. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля - за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. В межсезонье состав команды обновился - ее покинуло большинство футболистов, им на смену пришли свободные агенты и игроки, которых в аренду на выгодных условиях отдали клубы РПЛ. 25 февраля президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что выплата средств "Тамбову", которые клуб должен был получить по итогам сезона, будет происходить постепенно, а также отметил, что средства пойдут только на погашение долгов по зарплате и зарплату игроков.

В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству. 14 апреля арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении футбольного клуба "Тамбов", размер кредиторской задолженности которого составляет более 536,8 млн рублей.

Тамбовчане потерпели девятое поражение подряд в РПЛ. Команда не может одержать победу на протяжении 17 матчей чемпионата России. В следующем туре "Тамбов" 7 мая на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".

"Ростов" набрал 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Валерия Карпина 10 мая в Екатеринбурге сыграет с местным "Уралом".