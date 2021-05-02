Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии. Мазепин занял последнее место

ТАСС, 2 мая. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Португалии - третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Вторым к финишу пришел нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, стартовавший с поул-позиции.

Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" стал последним из финишировавших, заняв 19-е место. Единственным сошедшим с трассы стал финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен. Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер занял 17-е место.

Хэмилтон вышел на чистое первое место в общем зачете чемпионата мира с 69 очками. В трех гонках он одержал две победы и один раз стал вторым. Ферстаппен набрал 61 очко, дважды заняв второе место и один раз первое. Третьим идет британец Ландо Норрис из "Макларена" с 37 очками.

Мазепин в своем дебютном Гран-при сошел с трассы на первом круге. Во второй гонке россиянин также стал последним из финишировавших, заняв 17-е место.

Следующий этап пройдет с 7 по 9 мая в Испании.