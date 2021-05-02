Хэмилтон набирает обороты. Гонщик "Мерседеса" выиграл Гран-при Португалии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал вторую победу в сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", в воскресенье он выиграл Гран-при Португалии. Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" финишировал последним и едва не выбил лидера гонки.

Перед стартом Гран-при Португалии наконец разрешилась судьба другого этапа - канадского. На протяжении нескольких недель в СМИ появлялась информация об отмене гонки в Монреале, но официального решения все не было. И вот руководство "Формулы-1" выпустило релиз, в котором подтвердило отмену Гран-при Канады второй год подряд из-за коронавируса. Его место в календаре займет этап в Турции.

Старт сезона получился интригующим - Макс Ферстаппен из "Ред Булл" с первых же этапов смог навязать реальную борьбу "Мерседесам". Нидерландец и Хэмилтон обменялись победами и вторыми местами на первых двух этапах, лидером в Португалию приехал британец за счет дополнительного очка за быстрый круг. Темп Ферстаппена и "Ред Булл" говорит о том, что легкой прогулки к очередным титулам у "Мерседеса" в этом сезоне не будет.

Это подтвердили и свободные заезды Гран-при Португалии. В пятничных свободных практиках Фертсаппен был вторым в непосредственной близости от показавших первое время пилотов "Мерседеса", а в заключительной сессии в субботу нидерландец стал первым. Свою скорость Ферстаппен подтвердил и в квалификации - в финальном сегменте он показал лучшее время, однако этот результат был аннулирован, поскольку Ферстаппен на быстром круге покинул пределы трассы, что запрещено правилами. В итоге победу в квалификации одержал финн Валттери Боттас ("Мерседес"), опередивший Хэмилтона менее чем на 0,1 секунды, Ферстаппену же пришлось довольствоваться третьим местом.

Тяжело уик-энд начался для единственного российского пилота в "Формуле-1" - Никиты Мазепина из "Хааса". Москвич достаточно много проигрывал партнеру по команде немцу Мику Шумахеру, однако после пятничных практик ему с инженерами удалось подобрать нужные настройки и уже в субботу отставание было не таким огромным. Тем не менее Мазепин все равно стал последним в квалификации, уступив Шумахеру 0,4 секунды.

Гонка

На старте Боттас смог отбиться от атак Хэмилтона и сохранил первую позицию, позади них испанец Карлос Сайнс - младший ("Феррари") в борьбе за четвертое место прошел мексиканца Серхио Переса ("Ред Булл"). На втором круге финн Кими Райкконен ("Альфа Ромео") сломал переднее антикрыло после контакта с партнером по команде итальянцем Антонио Джовинацци и вынужден был остановиться в гравии. В связи с этим на трассу была выпущена машина безопасности.