Хэмилтон набирает обороты. Гонщик "Мерседеса" выиграл Гран-при Португалии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал вторую победу в сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", в воскресенье он выиграл Гран-при Португалии. Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" финишировал последним и едва не выбил лидера гонки.
Перед стартом Гран-при Португалии наконец разрешилась судьба другого этапа - канадского. На протяжении нескольких недель в СМИ появлялась информация об отмене гонки в Монреале, но официального решения все не было. И вот руководство "Формулы-1" выпустило релиз, в котором подтвердило отмену Гран-при Канады второй год подряд из-за коронавируса. Его место в календаре займет этап в Турции.
Старт сезона получился интригующим - Макс Ферстаппен из "Ред Булл" с первых же этапов смог навязать реальную борьбу "Мерседесам". Нидерландец и Хэмилтон обменялись победами и вторыми местами на первых двух этапах, лидером в Португалию приехал британец за счет дополнительного очка за быстрый круг. Темп Ферстаппена и "Ред Булл" говорит о том, что легкой прогулки к очередным титулам у "Мерседеса" в этом сезоне не будет.
Это подтвердили и свободные заезды Гран-при Португалии. В пятничных свободных практиках Фертсаппен был вторым в непосредственной близости от показавших первое время пилотов "Мерседеса", а в заключительной сессии в субботу нидерландец стал первым. Свою скорость Ферстаппен подтвердил и в квалификации - в финальном сегменте он показал лучшее время, однако этот результат был аннулирован, поскольку Ферстаппен на быстром круге покинул пределы трассы, что запрещено правилами. В итоге победу в квалификации одержал финн Валттери Боттас ("Мерседес"), опередивший Хэмилтона менее чем на 0,1 секунды, Ферстаппену же пришлось довольствоваться третьим местом.
Тяжело уик-энд начался для единственного российского пилота в "Формуле-1" - Никиты Мазепина из "Хааса". Москвич достаточно много проигрывал партнеру по команде немцу Мику Шумахеру, однако после пятничных практик ему с инженерами удалось подобрать нужные настройки и уже в субботу отставание было не таким огромным. Тем не менее Мазепин все равно стал последним в квалификации, уступив Шумахеру 0,4 секунды.
Гонка
На старте Боттас смог отбиться от атак Хэмилтона и сохранил первую позицию, позади них испанец Карлос Сайнс - младший ("Феррари") в борьбе за четвертое место прошел мексиканца Серхио Переса ("Ред Булл"). На втором круге финн Кими Райкконен ("Альфа Ромео") сломал переднее антикрыло после контакта с партнером по команде итальянцем Антонио Джовинацци и вынужден был остановиться в гравии. В связи с этим на трассу была выпущена машина безопасности.
На рестарте лидер не изменился, а вот Ферстаппен смог пройти Хэмилтона, однако британец парой кругов спустя контратаковал и вернул себе второе место. Семикратный чемпион мира не стал на этом останавливаться и вскоре прошел и Боттаса в борьбе за лидерство. Позади топ-3 активничал британец Ландо Норрис, который опередил Переса и вышел на четвертое место, но мексиканец спустя несколько кругов вернул себе позицию. В конце пелотона Мазепин на рестарте смог пройти Шумахера, но немец недолго горевал и быстро обошел напарника по команде.
После обязательных остановок в боксах Ферстаппен смог вплотную приблизиться к Боттасу, воспользовался непрогретыми шинами у соперника, атаковал и обогнал финна в борьбе за третье на тот момент место (гонку возглавлял Перес, который максимально долго оттягивал остановку в боксах). До Хэмилтона оставалось более трех секунд, но в оставшееся время нидерландец не смог догнать британца и на последних кругах решил воспользоваться "бесплатным" пит-стопом, где "переобулся" в свежую резину. Затем он показал быстрый круг и наверняка думал, что забрал себе дополнительный балл, но его время было аннулировано за все тот же выезд за пределы трассы. В итоге очко за быстрый круг забрал себе Боттас.
Хэмилтон же одержал вторую победу в сезоне и 97-ю в карьере и укрепил лидерство в чемпионате, опережая Ферстаппена на восемь очков. "Сегодня была тяжелая гонка как физически, так и морально, - сказал после финиша британец. - У меня не получился хороший старт, и я проиграл позицию на рестарте, но в итоге на финише был отличный результат. Сегодня не все было идеально, сейчас нам нужно подготовиться к Гран-при Испании".
Мазепин вновь финишировал последним, при этом россиянину еще выписали штраф в пять секунд за опасный маневр - во время выезда из боксов он помешал лидировавшему на тот момент Пересу. Шумахер в итоговом протоколе расположился двумя строчками выше. При этом немец, в отличие от партнера по команде, не сильно отстал от остального пелотона и в конце гонки даже обогнал канадца Николаса Латифи ("Уильямс") в борьбе за 17-ю позицию.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Испании с 7 по 9 мая.