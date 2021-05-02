Футбольный клуб "Тамбов" в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" не будет играть в следующем сезоне ни в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), ни в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

В феврале начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал "Спорт-Экспрессу", что в Тамбове будет создан новый клуб, который будет выступать в первенстве Олимп - ПФЛ. В воскресенье "Тамбов" со счетом 0:2 проиграл "Ростову" в гостевом матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился шансов остаться в высшем дивизионе чемпионата России.

"Мы не подали на лицензирование - команда не будет играть ни в ФНЛ, ни в ПФЛ, это уже точно, - сообщил Худяков. - Сейчас нужно доиграть два матча, показать как можно более качественный футбол и подвести черту. Не всё от нас зависит, все всё видят, все всё понимают. Жаль, такая хорошая команда была, и так плачевно заканчивается история "Тамбова".

Худяков поблагодарил команду за игру в непростой ситуации: "Я благодарен ребятам за то, что они собираются из последних сил. Понятно, в каких условиях наша команда сейчас живет, - все понимают, что у команды нет будущего, нет никакой мотивации, и все-таки какой-никакой, но футбол они показывают. Опять проиграли - не набрали ни одного очка, но все равно ребята выходят и бьются, и я хочу им и тренерскому штабу сказать спасибо".

На вопрос ТАСС о возможном переходе Худякова в "Кубань" он ответил: "Осталось два тура, потом подведем итоги. Предложение есть, скорее всего, я уйду".

Проблемы "Тамбова"

"Тамбов" из-за финансовых проблем зимой мог сняться с чемпионата. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля - за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. В межсезонье состав команды обновился - ее покинуло большинство футболистов, им на смену пришли свободные агенты и игроки, которых в аренду на выгодных условиях отдали клубы РПЛ. 25 февраля президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что выплата средств "Тамбову", которые клуб должен был получить по итогам сезона, будет происходить постепенно, а также отметил, что средства пойдут только на погашение долгов по зарплате и зарплату игроков.

В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. 4 марта заявление было принято к производству. 14 апреля арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении футбольного клуба "Тамбов", размер кредиторской задолженности которого составляет более 536,8 млн рублей.