Сине-бело-голубые с золотом. Петербург празднует победу "Зенита" в чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Болельщики празднуют в Санкт-Петербурге победу "Зенита" в чемпионате России по футболу, передает корр. ТАСС с места событий.

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В воскресенье в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" на своем поле обыграл "Локомотив" со счетом 6:1. В турнирной таблице "Зенит" набрал 61 очко и за два тура до финиша чемпионата стал недосягаем для преследователей. Матч начался с перформанса болельщиков, которые подготовили огромный баннер с изображением богатырей и надписью "На родной земле не бывать врагу!". Праздновать победу любимой команды многие начали еще после первого тайма, который завершился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Люди вышли на стилобат стадиона, чтобы спеть фанатские песни.

"Длинные выходные впереди. Не поехал на дачу вчера, чтобы сходить на матч сегодня. С такой игрой - еще и на дачу успею, все уже понятно, что победили, остальное досмотрю по трансляции", - рассказал болельщик Александр, который решил покинуть стадион после первого тайма. Однако преждевременному празднованию победы нашлись и критики. "Это спорт, тут все бывает, не буду делать преждевременных выводов, чтобы не сглазить", - рассказала ТАСС болельщица Татьяна с зенитовским шарфом, которая пришла на матч с мужем. "Думаю, что на 3:0 ничего не закончится. Удача на нашей стороне, сейчас еще забьют, вот увидите, не хотелось бы увидеть весь второй тайм глухой обороны", - отметил другой болельщик петербуржцев Виктор. Предрешенная победа Уверенные в серьезном преимуществе петербуржцев не прогадали - с первых минут второго тайма "Зенит" продолжил атаковать и уже на 46-й минуте счет стал 4:0 в пользу хозяев поля, а на 67-й в ворота москвичей был забит шестой мяч. Однако трибуны на "Газпром Арене" не стихали до конца игры.

Поддержка болельщиков московской команды, несмотря на счет на табло, не прекращалась вплоть до финального свистка с гостевой трибуны слышались кричалки в поддержку "Локомотива". Праздник на стадионе в городе После финального свистка болельщики и команда начали праздновать победу. На церемонии награждения наибольшие овации зрителей получил главный тренер Сергей Семак. Многие футболисты вышли на поле за наградами с детьми и женами, а форвард Артем Дзюба сменил игровую форму на костюм героя комиксов "Дэдпула".

"Для нас сегодня все сложилось очень хорошо: забили прекрасные мячи, игра в целом достаточно хорошо шла, потому что бывают матчи, когда мы создаем много моментов, но забиваем недостаточно для победы. Сегодня же все было для того, чтобы праздник состоялся здесь при наших болельщиках", - рассказал Семак на пресс-конференции после победной игры.

Праздник на поле прошел под слоганом "Под небом голубым есть город золотой", который вывесили фанаты на трибуне на большом баннере, однако после церемонии награждения футболисты "Зенита" спели вместе с ними не эту спокойную композицию, известную в исполнении Бориса Гребенщикова, а более заводную "В зените" авторства Сергея Шнурова. Продолжили исполнять победные песни уже на улице, где на сцене перед "Газпром Ареной" выступили группы Billy's Band и "Нейромонах Феофан". Завершились торжества у стадиона салютом, который продолжался больше 10 минут и сопровождался звуками сработавших от грохота сирен автомобильных сигнализаций.

Отдельный эпизод противостояния юных фанатов "Зенита" со стюардами развернулся у выезда с парковки стадиона, где подростки с плакатами ждали нападающего Малкома, чтобы взять у него автограф, а стюарды всеми силами старались сделать так, чтобы они не мешали проезду. По наблюдениям корр. ТАСС, желтый кроссовер под крики "Малком! Малком!" сначала проехал мимо группы поклонников, однако затем остановился, а его водитель раздал автографы.

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