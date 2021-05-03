Одиннадцать лет спустя. "Интер" досрочно стал победителем чемпионата Италии по футболу

Чемпион стал известен после матча между "Сассуоло" и "Аталантой" (1:1). "Аталанта" занимает второе место в турнирной таблице, и после встречи с "Сассуоло" в активе клуба из Бергамо стало 69 очков. "Интер" же, обыграв 1 мая "Кротоне" со счетом 1:0, набрал 82 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей, в числе которых также были "Ювентус" и "Милан" (в активе обоих клубов также по 69 очков).

ТАСС, 3 мая. Миланский "Интер" впервые с 2010 года выиграл титул чемпиона Италии по футболу. Команда стала победителем турнира за четыре тура до окончания чемпионата.

На протяжении всего сезона "Интер" шел очень стабильно. В 34 матчах миланцы потерпели всего два поражения: в матче четвертого тура против "Милана" (1:2) и в игре 16-го тура против "Сампдории" (1:2). На счету "Интера" две довольно длинные серии без поражений, одна из которых длиной в 11 матчей (девять побед, две ничьи), а другая - 18 (14 побед, четыре ничьи) и длится до сих пор.

Лучшим бомбардиром "Интера" является бельгиец Ромелу Лукаку. На его счету 21 гол и четыре голевые передачи в 33 матчах. Он идет вторым в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии, уступая только Криштиану Роналду из "Ювентуса", который забил 27 голов и сделал шесть передач. Второй бомбардир "Интера" - аргентинец Мартинес Лаутаро - забил 15 мячей, сделал три передачи и входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата (восьмая строчка).

Заняв первое место в чемпионате, "Интер" гарантировал себе выход в групповой этап Лиги чемпионов. Остальные три путевки в главный европейский клубный турнир между собой разыграют "Аталанта", "Ювентус", "Милан", "Наполи" и "Лацио".

Падение чемпиона

На протяжении последних лет чемпионат Италии имел только одного чемпиона. "Ювентус" не отдавал чемпионский титул в течение девяти лет (2012-2020). В нынешнем сезоне клуб возглавил Андреа Пирло, который сменил на посту главного тренера Маурицио Сарри. До этого Пирло никогда не работал тренером во взрослых командах, а опыт работы в молодежной команде составил всего десять дней.

В качестве игрока Пирло становился шестикратным чемпионом Италии, двукратным победителем Кубка и трехкратным - Суперкубка Италии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Италии становился чемпионом мира, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером Олимпийских игр. Однако его тренерская карьера началась далеко не так успешно - "Ювентус" не смог бороться ни за чемпионский титул, ни за победу в Лиге чемпионов, вылетев на стадии 1/8 финала. Единственное, что может подсластить эту горькую для туринцев пилюлю, - победа в Кубке Италии, финальный матч которого пройдет 19 мая.

Соперником "Ювентуса" в борьбе за кубок является "Аталанта", в которой играет россиянин Алексей Миранчук. На уровне чемпионата Италии они идут удивительно ровно: обе команды одержали по 20 побед, провели девять матчей вничью и потерпели пять поражений.

Также одним из лидеров турнира являлся "Милан", который хорошо стартовал и лидировал в первой половине сезона. Однако можно говорить о том, что на длинной дистанции сезона команде не хватило стабильности. Отчасти на это повлияли травмы 39-летнего нападающего Златана Ибрагимовича, вернувшегося в Италию в январе 2020 года и являющегося одним из лидеров команды.

19-кратный чемпион страны

"Интер" стал чемпионом Италии в 19-й раз в своей истории и обогнал по этому показателю "Милан", который побеждал 18 раз. В последний раз "Интер" становился победителем турнира в 2010 году.

"Интер" является трехкратным (1964, 1965, 2010) победителем Лиги чемпионов (до 1992 года турнир назывался Кубок европейских чемпионов) и обладателем Кубка УЕФА (1991, 1994, 1998). Трижды "Интер" выигрывал клубный чемпионат мира (1964, 1965, 2010).

Главный тренер "Интера" Антонио Конте в четвертый раз стал чемпионом Италии. Три предыдущих титула он выиграл, работая в "Ювентусе" (2012-2014). Также специалист привел "Челси" к победе в Английской премьер-лиге в сезоне-2016/17.