Гендиректор "Зенита" прокомментировал победу в чемпионате России по футболу

"Выиграть один раз трудно, повторить еще сложнее, а выиграть три раза подряд в современном футболе очень и очень редкое явление. Мы знаем, что такие клубы, как "Бавария", "Ювентус" выигрывали по восемь-девять раз, "Спартак" в 90-е годы выигрывал пять раз подряд, но это было другое время, другой футбол, другой набор футболистов, другая конкуренция, - сказал Медведев. - Поэтому я горд за весь наш клуб, за нашу команду, за всех, кто делает свою работу вне зависимости от того, в поле или вне его. Думаю, что наши многомиллионные болельщики в Санкт-Петербурге и по всей стране будут сегодня искренне радоваться нашему успеху".

"Крупная победа над "Локомотивом" - это целый ряд факторов. Это и план на игру, и его исполнение, и творчество, и дисциплина, самоотверженность и, самое главное, жажда победы. Предыдущие два раза мы становились чемпионами на выезде, а стать чемпионами перед своей публикой, на своем родном стадионе это особое чувство, особая радость", - добавил он.

Медведев надеется, что по сравнению с прошлым сезоном "Зенит" гораздо лучше выступит в Лиге чемпионов.

"В этом сезоне был неудачный розыгрыш в группе, но с таким уровнем будет легче прогрессировать. Хотя, конечно, это шутка, ведь будет очень тяжело, потому что на европейском уровне любая команда вне зависимости от корзины обладает очень сильным набором игроков, играет, как правило, в атакующий, быстрый, жесткий футбол. Поэтому нам надо готовиться играть с каждым соперником с полной самоотдачей, чтобы выступить лучше, чем мы выступали два последних года", - подчеркнул он.