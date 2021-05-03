Терюшков в случае успешных выборов в Госдуму намерен работать в комитете по спорту

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в случае победы в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" и успешных выборов в Государственную думу планирует работать в думском комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом Терюшков рассказал ТАСС.

В середине апреля стало известно, что Терюшков, возглавляющий областной Минспорт с августа 2014 года, подал документы на участие в праймериз.

"Я заявился на праймериз партии "Единая Россия" - состою в ней с 2001 года, с ее основания, - сказал Терюшков. - Полученные опыт и знания в муниципальном и государственном управлении сейчас мне хотелось бы применить в законодательной власти, а в ней, конечно, есть над чем поработать. Есть слабые места, которые по моему мнению, мнению человека, работающего на земле, надо исправлять, менять для того, чтобы спорт развивался еще более динамично".

Терюшков подчеркнул, что спорт останется важным направлением в его работе. "В случае победы в предварительном голосовании я планирую избираться от Московской области, и спорт в Московской области я не оставлю. В Госдуме я планирую работать в профильном комитете по спорту", - отметил он.

Предварительное голосование пройдет в онлайн-формате в 43 субъектах РФ. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном формате - 30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня. Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования в сентябре. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.