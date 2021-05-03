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Футбол в Германии

СМИ: дортмундская "Боруссия" готова летом продать Санчо за €90 млн

Ранее сообщалось, что футболист является приоритетной целью "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 3 мая. Руководство футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) готово продать полузащитника Джейдона Санчо в летнее трансферное окно за €90 млн. Об этом сообщает немецкий телеканал Sport 1.

По информации телеканала, руководство "Боруссии" готово продать Санчо, если будут выполнены некоторые условия. В частности, если у команды останется время на приобретение футболиста на замену.

Ранее британская газета Guardian сообщала, что футболист является приоритетной целью английского "Манчестер Юнайтед".

По данным портала Transfermarkt, контракт Санчо с "Боруссией" действует до 30 июня 2023 года.

Санчо 21 год, в нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах за германский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 18 голевых передач.

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