СМИ: дортмундская "Боруссия" готова летом продать Санчо за €90 млн

ТАСС, 3 мая. Руководство футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) готово продать полузащитника Джейдона Санчо в летнее трансферное окно за €90 млн. Об этом сообщает немецкий телеканал Sport 1.

По информации телеканала, руководство "Боруссии" готово продать Санчо, если будут выполнены некоторые условия. В частности, если у команды останется время на приобретение футболиста на замену.

Ранее британская газета Guardian сообщала, что футболист является приоритетной целью английского "Манчестер Юнайтед".

По данным портала Transfermarkt, контракт Санчо с "Боруссией" действует до 30 июня 2023 года.

Санчо 21 год, в нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах за германский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 18 голевых передач.