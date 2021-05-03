Российская премьер-лига проведет проверку по поводу заявления "Локомотива" по болельщикам

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) намерены провести проверку по поводу заявления "Локомотива" о применении мер в отношении болельщиков гостевой команды во время матча чемпионата России с "Зенитом". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

"РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления "Локомотива" о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура Тинькофф-РПЛ "Зенит" - "Локомотив", - сказано в заявлении.

В воскресенье руководство "Локомотива" выступило с заявлением из-за большого количества поступивших жалоб от болельщиков московской команды, в отношении которых во время матча были предприняты "чрезмерные ограничительные меры". В заявлении "Локомотива" также отмечается, что болельщикам команды было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 тыс. (при заполняемости стадиона на 75%). Кроме того, болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы "Локомотива". Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена, служба безопасности "Зенита" не предусмотрела достаточного количества резервных мест.

"Локомотив" обратил внимание на действия сотрудников охраны правопорядка после матча. Болельщики, присутствовавшие на гостевом секторе, были принудительно препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались, но болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате некоторые поклонники команды опоздали на самолет и поезд.