Чемпион "Формулы-1" Росберг считает, что Шумахер полностью переигрывает Мазепина

ТАСС, 3 мая. Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Мик Шумахер полностью справляется с поставленными задачами и переигрывает своего партнера россиянина Никиту Мазепина. Такое мнение высказал чемпион "Формулы-1" Нико Росберг, комментарий которого приводит портал GrandPX .

В воскресенье Шумахер занял 17-е место на Гран-при Португалии, 22-летний Мазепин стал последним из финишировавших, заняв 19-е место. Россиянин в своем дебютном Гран-при сошел с трассы на первом круге. Во второй гонке россиянин также стал последним из финишировавших, заняв 17-е место.

"Приятно наблюдать за тем, как Шумахер пилотирует свой болид, - сказал Росберг. - Он отлично справляется с поставленными задачами и полностью переигрывает Мазепина".

Следующий этап пройдет с 7 по 9 мая в Испании.

Росбергу 35 лет, он дважды становился вице-чемпионом (2014, 2015), а также чемпионом "Формулы-1" (2016).

В прошлом сезоне Мазепин выступал в чемпионате "Формулы-2" за Hitech GP, по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с "Хаасом".