МВД: организационные меры на игре "Зенит" - "Локомотив" позволили обеспечить правопорядок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Организационные меры, принятые полицией на матче петербургского "Зенита" с московским "Локомотивом" 2 мая, позволили обеспечить правопорядок и безопасность граждан. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства", - сказали в управлении.

Охрану общественного порядка и безопасности при проведении матча совместно с полицией обеспечивали сотрудники Росгвардии и военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, сообщили ТАСС в Главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. "Серьезных нарушений общественного порядка в период проведения матча не допущено", - отметили в службе.

По официальным данным, на трибунах во время матча 2 мая присутствовало более 39 тыс. болельщиков.

Жалобы болельщиков

Ранее "Локомотив" опубликовал на своем сайте заявление, в котором призвал футбольные власти страны разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению во время матча с "Зенитом". В заявлении отмечается, что в клуб поступают жалобы от болельщиков, в отношении которых во время встречи были предприняты чрезмерные ограничительные меры.

Как указал клуб, для болельщиков команды было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 тыс. (при заполняемости стадиона на 75%). "Локомотив" также отметил, что в середине второго тайма болельщиков команды не выпускали в подтрибунное помещение - выходы были перекрыты сотрудниками ОМОНа, что подтверждается имеющейся видеосъемкой.

Московский клуб указал на "абсолютно вопиющее отношение к болельщикам "Локомотива" после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка", когда "по необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены". Это привело к опозданиям на самолеты и поезда.