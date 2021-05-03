Церемонии открытия и закрытия Универсиады-2023 пройдут на "Екатеринбург-Арене"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Стадион "Екатеринбург-Арена" примет торжественные церемонии открытия и закрытия Всемирных летних студенческих игр в 2023 году. Для этого стадион пройдет адаптацию, сообщили ТАСС в Департаменте информационной политики Свердловской области.

"Мероприятие по адаптации стадиона "Екатеринбург-Арена" включено в программу подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, утвержденную постановлением правительства Российской Федерации. На стадионе "Екатеринбург-Арена" планируется проведение торжественных церемоний открытия и закрытия студенческих Игр", - говорится в сообщении.

В ходе адаптации стадиона будут демонтированы временные трибуны на 12 тыс. зрительских мест, установлены медиаэкраны и возведен музей спорта Свердловской области. Проект адаптации уже прошел госэкспертизу.

Стадион "Екатеринбург-Арена" был реконструирован для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сам объект был построен в 1957 году. Для мирового первенства на стадионе были установлены сборно-разборные трибуны, благодаря которым вместимость была увеличена до 35 тыс. болельщиков. Стадион является домашним для футбольного клуба "Урал".

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU).