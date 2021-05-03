Сергей Ковалев сдал необходимые допинг-тесты и возобновляет карьеру

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев возобновляет карьеру после вынужденной паузы, причиной которой стал положительный тест на допинг. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Возвращение стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA), осуществляющая контроль за соблюдением антидопинговых правил в сфере бокса и смешанных единоборств.

"Сергей сдал необходимое количество тестов, результат отрицательный", - сказал собеседник агентства.

В январе 2021 года спортсмен должен был провести бой против узбекистанца Бектемира Меликузиева, но из-за положительного допинг-теста россиянина организаторы приняли решение отменить поединок. В последний раз Ковалев выходил на ринг 2 ноября 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу.

Ковалеву 37 лет, он является бывшим чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации, а также единственным в истории россиянином, удостоенным звания лучшего боксера года по версии The Ring. Провел 39 боев, одержав 34 победы (29 нокаутом), один поединок завершился вничью.