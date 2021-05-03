Хартли заявил, что уважает решение Чинахова поехать в НХЛ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли полностью уважает решение нападающего Егора Чинахова о продолжении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он заявил журналистам.

1 мая стало известно, что Чинахов продолжит карьеру в клубе НХЛ "Коламбус".

"Что касается Чинахова, я сказал ему, что хочу подготовить его, сделать разносторонним игроком перед отъездом в НХЛ, потому что на примере [Клима] Костина мы увидели, что там имеет значение только результат, который ты показываешь, - сказал Хартли. - У Клима не все ладилось, но это не страшно, так как он молодой, ему всего 21 год. Но если говорить о том, есть ли универсальный ответ на вопрос, готов ли игрок к НХЛ, то его нет. Все зависит от разных факторов, от самого игрока, если Егор принял такое решение, я его уважаю и хочу пожелать ему всего самого лучшего".

Чинахов был выбран "Коламбусом" в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. В минувшем сезоне он стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе "Авангарда", в Кубке Гагарина на счету 20-летнего форварда 7 очков (5 голов + 2 результативные передачи) в 21 матче. В регулярном чемпионате минувшего сезона Чинахов провел 32 матча, в которых набрал 17 очков (10+7).