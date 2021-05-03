Менеджер российского бойца ММА Яна заявил, что чемпион UFC Стерлинг не заслуживает доверия

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Слова чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей весовой категории американца Алджамейна Стерлинга о возвращении на ринг в ноябре не заслуживают доверия. Об этом ТАСС заявил менеджер российского бойца Петра Яна Саят Абдрахманов.

Ян уступил чемпионский титул Стерлингу в поединке, состоявшемся 8 марта. Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом.

"Пока неизвестно даже ему, когда он сможет вернуться, его словам доверия нет. Раньше он говорил - октябрь. Сейчас еще рано о чем-то говорить", - сказал собеседник агентства.

Американец перенес операцию на шее 16 апреля, после чего заявил о намерении провести следующий бой в ноябре.