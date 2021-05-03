"Манчестер Юнайтед" обратится в полицию после срыва болельщиками матча с "Ливерпулем"

ТАСС, 3 мая. Руководство футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" обратится в полицию из-за срыва болельщиками матча 34-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Встреча должна была состояться в воскресенье в Манчестере. Однако за несколько часов до игры болельщики "Манчестер Юнайтед" ворвались на стадион "Олд Траффорд", устроив акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Поклонники манкунианцев выразили недовольство решением руководства о вступлении в Суперлигу, они требуют ухода семьи Глейзеров, которая владеет клубом с 2005 года.

"Мы продолжим диалог с болельщиками, но мы против тех действий, которые произошли вчера. Мы категорически осуждаем действия активных болельщиков, которые проникли на стадион, - говорится в сообщении клуба. - Мы обратимся в полицию и постараемся призвать к ответственности причастных к случившемуся".

9 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Но позднее на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальных федераций большинство клубов заявили о выходе из состава нового турнира.

Новая дата проведения матча между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" будет определена после обсуждения с премьер-лигой.