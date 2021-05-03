По ходу матча "Арсенал" - "Спартак" произошла стычка между фанатами

ТУЛА, 3 мая. /ТАСС/. Стычка между фанатами московского "Спартака" и тульского "Арсенала" произошла на стадионе в Туле во время матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Инцидент произошел во время первого тайма игры. Фанаты выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полиции, сотрудники разняли болельщиков и создали необходимую полосу безопасности.

Болельщики "Спартака" на стадионе превосходят по числу фанатов домашней команды. "Спартак" в случае победы в матче поднимется на второе место в турнирной таблице за два тура до окончания чемпионата.