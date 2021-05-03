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Кудерметова проиграла Квитовой в третьем раунде теннисного турнира в Мадриде

Россиянка уступила 12-й ракетке мира в трех сетах

ТАСС, 3 мая. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Чехии Петре Квитовой в матче третьего раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу чешки. В следующем раунде 31-летняя Квитова сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти и представительницей Польши Игой Швёнтек.

24-летняя Кудерметова занимает 28-е место в рейтинге WTA. В апреле россиянка впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде.

Квитова занимает 12-е место в рейтинге WTA, она является победительницей 28 турниров под эгидой ассоциации, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде.

Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнования проводятся на грунте и завершатся 8 мая, призовой фонд составляет €2,5 млн. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

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