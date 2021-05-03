Правоохранители не задерживали болельщиков после стычки на матче "Арсенал" - "Спартак"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правоохранители не задерживали фанатов московского "Спартака" и тульского "Арсенала" после стычки, произошедшей в понедельник на стадионе в Туле во время матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Данные о задержаниях болельщиков отсутствуют", - сказали в пресс-службе.

Инцидент между фанатами произошел во время первого тайма игры. Болельщики выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полиции, сотрудники разняли болельщиков и создали необходимую полосу безопасности.

Болельщики "Спартака" на стадионе превосходят по числу фанатов домашней команды. "Спартак" в случае победы в матче поднимется на второе место в турнирной таблице за два тура до окончания чемпионата.