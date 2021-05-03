Лопухов: российских биатлонистов важнее не делить на группы, а вдохновлять на тренировки

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Разделение сборной России по биатлону на группы не даст желаемого результата, если тренировочный процесс будет оставаться на среднем уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер национальной команды Николай Лопухов.

На прошлой неделе Союз биатлонистов России (СБР) объявил о разделении сборной на группы. С мужским составом будут работать Юрий Каминский и Сергей Башкиров, с женским - Михаил Шашилов и Евгений Куваев.

"Как я понял, президент [СБР Виктор Майгуров] хочет создать две альтернативные группы у мужчин и у женщин, но что из этого выйдет - вопрос, - сказал Лопухов. - Я бы сказал, что это не по-государственному. Я считаю, что главное - создать условия, в которых спортсмен мог бы хорошо тренироваться и анализировать свою тренировочную работу, в этом и заключается качество тренировочного процесса. В целом у нас с этим есть проблемы".

"Надо работать над техникой, над стрельбой, должна быть четкая организация, педагогика. Качества учебно-тренировочного процесса, к сожалению, нет, его надо окультуривать. Сейчас все на среднем уровне, та же Татьяна Акимова тренировалась на троечку с минусом. Это не работа, это не уровень сборной", - сказал он.

Лопухов помогал призеру чемпионата мира Акимовой возобновить карьеру после двухлетнего перерыва. В прошлом сезоне она сумела вернуться в сборную страны, но высоких результатов не показала.

"В сборной есть проблемы по технике, по стрельбе. Спортсменов надо объединять и вдохновлять, а не создавать какие-то группы. Спортсмен должен быть вдохновлен на работу и творить", - подчеркнул специалист.