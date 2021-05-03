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Футбол в России

В "Спартаке" заявили, что определились с новым главным тренером

Имя специалиста не называется, ранее Доменико Тедеско объявил, что покинет команду по окончании сезона
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Новый главный тренер футбольного клуба "Спартак" определен, ведутся переговоры о контракте. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

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В декабре прошлого года главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объявил, что покинет команду по окончании сезона.

"Мы определились с новым главным тренером. Ведем переговоры о новом контракте", - сказал Фетисов, не назвав имени специалиста.

В понедельник "Спартак" одержал победу в 28-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги в Туле над "Арсеналом" со счетом 2:1 и вышел на второе место в таблице, которое дает возможность сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Ранее чемпионство себе обеспечил "Зенит".

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