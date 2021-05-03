Главный тренер "Спартака" Тедеско рассказал, что остался доволен игрой вратаря Селихова

ТУЛА, 3 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско остался доволен игрой голкипера Александра Селихова, который впервые с апреля 2019 года сыграл за основную команду в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом". Об этом он сообщил журналистам.

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В понедельник "Спартак" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Селихов заменил в стартовом составе основного голкипера столичной команды Александра Максименко, пропускавшего игру из-за перебора желтых карточек. В предыдущий раз Селихов выходил на поле в премьер-лиге 6 апреля 2019 года в матче против ЦСКА (0:2) и был заменен из-за травмы. "Прежде всего, я ему сказал, чтобы он получал удовольствие от игры, - сказал Тедеско. - Это хорошая история, написанная как командой, так и Селиховым. Для любого игрока непросто возвращаться на поле после такого длительного перерыва. Александр сегодня достаточно неплохо сыграл, я доволен тем, как он выступил на поле".

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