Главный тренер "Спартака" Тедеско рассказал, что остался доволен игрой вратаря Селихова

ТУЛА, 3 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско остался доволен игрой голкипера Александра Селихова, который впервые с апреля 2019 года сыграл за основную команду в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом". Об этом он сообщил журналистам.
В понедельник "Спартак" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Селихов заменил в стартовом составе основного голкипера столичной команды Александра Максименко, пропускавшего игру из-за перебора желтых карточек. В предыдущий раз Селихов выходил на поле в премьер-лиге 6 апреля 2019 года в матче против ЦСКА (0:2) и был заменен из-за травмы.
"Прежде всего, я ему сказал, чтобы он получал удовольствие от игры, - сказал Тедеско. - Это хорошая история, написанная как командой, так и Селиховым. Для любого игрока непросто возвращаться на поле после такого длительного перерыва. Александр сегодня достаточно неплохо сыграл, я доволен тем, как он выступил на поле".
"Сегодня непросто складывалась игра, потому что было много потерь мяча, я даже не могу вспомнить игру, где было бы подобное количество ошибок и потерь в результате передач, но нужно сказать, что обе команды ошибались сегодня. Почему отдали инициативу после пропущенного мяча? Я думаю, что все это можно объяснить подготовкой к игре, вы знаете, что сейчас у "Спартака" один из лучших прессингов в лиге, но сегодня мы решили немного изменить подход к игре и тактическую задачу, поскольку видели, как здесь обожглись ЦСКА, "Динамо", "Краснодар" и "Сочи". Поэтому мы начали чуть ниже встречать команду, была ставка на контратаки, однако они не увенчались успехом из-за того, что было много тактических ошибок".
Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года и является чемпионом России сезона-2016/17. Красно-белые набрали 53 очка после 28 игр и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ, отрыв от идущего третьим московского "Локомотива" составляет один балл. Команда, которая займет второе место, сыграет в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. В следующем туре красно-белые 10 мая примут подмосковные "Химки".