Сборная России обыграла белорусов и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 3 мая. Сборная России победила команду Белоруссии со счетом 5:2 в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет). Турнир проходит в США.

В составе россиян шайбы забросили Матвей Мичков (5-я минута), Данила Юров (16), Артем Дуда (23), Иван Мирошниченко (47) и Всеволод Гайдамак (49). У белорусов отличились Илья Морозов (28) и Федор Николаеня (32). Мичков забросил десятую шайбу на турнире, он является лучшим снайпером чемпионата мира. Рекорд по количеству голов на одном юниорском мировом первенстве принадлежит Александру Овечкину (2002 год) и американцу Коулу Кофилду (2019), которые отличались 14 раз. Мичков также является лучшим бомбардиром турнира с 12 очками по системе "гол+пас".

Сборная России по итогам предварительного этапа заняла второе место в группе B. Российские хоккеисты обыграли американцев (7:6 ОТ), немцев (6:1) и чехов (11:1), а также проиграли финнам (3:4 ОТ). Белорусы стали третьими в группе А.

В других четвертьфиналах чехи сыграют с канадцами (3 мая, 23:00 мск), финны - со швейцарцами (4 мая, 1:30 мск), американцы - со шведами (4 мая, 4:00 мск). Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. Россияне точно не сыграют с командой Канады. Полуфинальные встречи пройдут в ночь на 6 мая, матч за третье место и финал состоятся в ночь на 7 мая.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас). Хоккеисты проживают в "пузыре". Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3 ОТ).