Тансыккужина считает, что выиграла чемпионат мира по шашкам благодаря удаче и выдержке

ВАРШАВА, 3 мая. /ТАСС/. Семикратная чемпионка мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина, победившая в понедельник в матче за мировую корону, считает причиной своего успеха удачу и выдержку. Об этом она заявила журналистам после завершения турнира.

Тансыккужина победила представительницу Польши Наталью Садовскую в финальном матче, прошедшем в Варшаве. Россиянка защитила титул чемпионки мира, оказавшись сильнее в четвертой партии в блиц.

"Я довольна. Я рада. Это седьмой раз. Выстояла, и в конце удача мне сопутствовала", - сказала она, поблагодарив болельщиков и тренерский штаб.

"Это самый сложный и долгий турнир. Наталья - очень опытный матчевый боец, играет очень надежно, - отметила Тансыккужина, подчеркнув, что соперница лидировала. - В какой-то момент я даже не рассчитывала, что выиграю. Это большая удача. Я проявила стойкость и выдержку".

По словам Тансыккужиной, в Польше "все было очень доброжелательно". "Люди хорошо относятся, отзывчивые. Был дружественный настрой. Варшавская земля оказалась для меня счастливой", - заключила она.