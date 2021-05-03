Тансыккужина получила €12 тыс. за победу в матче за мировую корону по шашкам

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россиянка Тамара Тансыккужина получила €12 тыс. призовых за победу в матче за мировую корону по шашкам. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Юрий Черток.

В понедельник Тансыккужина обыграла претендентку на корону Наталью Садовскую, матч проходил в Варшаве с 23 апреля по 3 мая.

"12 тысяч евро - скромные призовые, Тамара получала и более внушительные суммы, - сказал Черток. - К примеру, когда мы лет 10-15 назад проводили турниры в Башкирии, призовые составляли по 30 тысяч".

Польская спортсменка за участие в матче получила €8 тыс.

Во вторник во время четвертого раунда противостояния флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка отвлеклась на это, после чего проиграла партию. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира. По ходу всего матча она вынуждена была догонять Садовскую, однако в заключительный день сравнялась с ней по очкам, а затем победила на тай-брейке, который растянулся на шесть партий (до первой победы).