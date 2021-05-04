Спортсмены из РФ, Казахстана и Белоруссии покорят Эльбрус в честь Дня Победы

НАЛЬЧИК, 4 мая. /ТАСС/. Фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race - 2021 начнется 4 мая в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), в нем примут участие спортсмены из РФ, Казахстана и Белоруссии. В рамках праздника пройдет поддержанный Фондом президентских грантов розыгрыш Кубка Победы в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил ТАСС директор фестиваля Евгений Колчанов.

"4 мая на склонах Эльбруса стартует XII Фестиваль горных экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race. <...> На данный момент заявку на участие в фестивале подали 410 человек, большая часть - россияне, но есть и представители Казахстана и Белоруссии", - сказала Колчанов, отметив, что интерес к фестивалю среди спортсменов из дальнего зарубежья традиционно большой, но в этом году они не смогут участвовать в забегах из-за пандемии.

Судьи и организаторы проверяют трассы, проставляют вешками участки, организуют площадки, на которых будут дежурить судейские бригады. "Уже 3 мая наши высотные судьи поднялись на вершину Эльбруса и водрузили там копию Знамени Победы", - пояснил он.

В программу фестиваля войдут соревнования по скайраннингу: самый высокогорный в мире Вертикальный километр (2450-3450 м) и скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса (5642 м). Кубок Победы проводится на склонах высшей точки Европы с целью сохранения исторической памяти о героических событиях, происходивших в Приэльбрусье в годы Великой Отечественной войны, о подвиге советских солдат-альпинистов. В соревнованиях принимают участие представители силовых ведомств - сотрудники Министерства обороны, ФСБ, МЧС, Росгвардии. Маршруты соревнований пройдут по историческим местам военной славы.

Спортивная часть фестиваля начнется 5 мая с одного из самых массовых стартов, Вертикального километра - забега по склону горы с набором по высоте 1000 м при общей длине, не превышающей 5000 метров. По словам организаторов, 7 мая состоится знаковое мероприятие - участники поднимут на Эльбрус знамя Победы. В этот же день ожидается главное событие фестиваля - скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса (5642 м), которое состоится в спортивном (забег с поляны Азау, 2350 м) и любительском (забег с "Бочек", 3780 м) классах.

Red Fox Elbrus Race называют "фестивалем рекордов". Здесь ежегодно фиксируются как яркие спортивные победы, так и рекорды по числу участников. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.