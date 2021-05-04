Тренер Тансыккужиной заявил, что ее победа войдет в историю мировых шашек

Тансыккужина в понедельник стала семикратной чемпионкой мира. По ходу всего матча, который начался 23 апреля, она была вынуждена догонять Садовскую, однако в заключительный день партии сравнялась с ней по очкам, а после - победила на тай-брейке, который растянулся на шесть партий (до первой победы).

"Это просто фантастика, что-то невероятное, такой сюжет специально даже не придумаешь, - сказал Черток. - Это звездный час Тамары. На моей памяти не было столь напряженной борьбы, обычно все решалось заранее. Этот матч несомненно войдет в историю. Он лучший из тех, что мне доводилось видеть".

"Обычно по ходу матчей ты сталкиваешься с какими-то знаками либо видишь сны, а сейчас - ничего, пустота. Все решалось где-то наверху, было неясно, чем все закончится", - отметил он.

Во вторник во время четвертого раунда противостояния произошла скандальная ситуация: флаг России и табличка с именем Тансыккужиной и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка отвлеклась на это, после чего проиграла партию. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Польская сторона принесла свои извинения за этот инцидент.