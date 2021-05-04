Никитин: Тансыккужина отговорила федерацию от решительного протеста после случая с флагом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Федерация шашек России собиралась добиться переигровки партии финала чемпионата мира, в ходе которой со стола Тамары Тансыккужиной убрали национальный флаг, но российская спортсменка попросила отказаться от решительного протеста. Об этом президент федерации Анатолий Никитин рассказал ТАСС.

Тансыккужина в понедельник в седьмой раз завоевала титул чемпионки мира, одолев в финальном матче из девяти раундов в Варшаве польку Наталью Садовскую. Финал стартовал 23 апреля, во время четвертого раунда 27 апреля флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи, россиянка отвлеклась на это, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию.

"Мы были уверены в седьмой победе Тамары, но, когда случился этот скандал, нам было очень неприятно, мы боялись, что она будет демотивирована, были настроены переиграть ту партию, собирали внеочередной президиум федерации по этому вопросу. Но тренер Тансыккужиной, ее муж и она сама попросили этого не делать, решили, что мы не должны так себя вести, что должны идти дальше, продолжать матч", - рассказал Никитин.

В заключительный день в партии в классические шашки определить победителя не удалось. Садовская лидировала по очкам, ей достаточно было сыграть вничью в быстрые шашки, но она уступила. Далее вничью завершились две партии в быстрые шашки и три партии в блиц, в четвертой партии в блиц победу одержала россиянка.

"Польская спортсменка является одной из самых сильных в мире, - подчеркнул Никитин. - Тамара - тактичный, спокойный человек, но внутри у нее, конечно, была настоящая буря. Но она умеет этим управлять, она молодец, умеет себя держать в руках, что не так часто встретишь в таких непростых ситуациях".

Решение убрать российскую символику во время партии четвертого раунда было продиктовано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, в их честь не может звучать государственный гимн.