Тансыккужина: финал ЧМ по шашкам прошел прекрасно, если не учитывать инцидент с флагом

ВАРШАВА, 4 мая. /ТАСС/. Финал чемпионата мира по шашкам прошел хорошо, если не учитывать инцидент с флагом РФ. Об этом журналистам заявила россиянка Тамара Тансыккужина.

В понедельник Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, переиграв польку Наталью Садовскую. Во время четвертого раунда противостояния 27 апреля флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка отвлеклась на это, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию. Перед следующим игровым днем польская шашистка убрала флаг своей страны со стола в знак солидарности.

"У нас очень хорошо складывался матч. Если бы не вмешательство лиц, которые позвонили и приказали ультимативно убрать флаг, то у нас был бы прекрасный матч", - указала Тансыккужина, ставшая чемпионкой мира в седьмой раз.

Отвечая на вопрос об инциденте с флагом, Тансыккужина указала, что организаторам "пришлось так поступить". "У нас хорошие отношения и с Натальей, и с Польской федерацией шашек. Сразу же после матча они извинились, сказали, что были вынуждены так поступить", - подчеркнула российская спортсменка.

"Чтобы мне было легче, они приняли решение убрать польский флаг. Это было совместное решение организаторов и Натальи", - добавила она.

Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.