Лига чемпионов ждет. "Спартак" обыграл "Арсенал" и поднялся на второе место в таблице РПЛ

ТУЛА, 4 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл тульский "Арсенал" в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся в таблице чемпионата на второе место, позволяющее в следующем сезоне выступить в квалификации Лиги чемпионов. Однако игра команды пока не соответствует уровню самого престижного европейского турнира.
"Спартак" выиграл со счетом 2:1 благодаря голам нападающих Александра Соболева (21-я минута) и Джордана Ларссона (76). Форварды в этом сезоне забили на двоих 27 мячей. Двумя голевыми передачами отметился арендованный у лондонского "Челси" защитник Виктор Мозес, всего на счету нигерийца три гола и четыре результативные передачи в 17 матчах РПЛ. При этом игра "Спартака" в обороне оставляет желать лучшего.
На 45-й минуте защитник красно-белых Илья Кутепов забил автогол: после прострела игрока "Арсенала" он опередил вратаря и отправил мяч в свои ворота. Это произошло из-за возможной несогласованности Кутепова с голкипером Александром Селиховым, который провел первый матч за основную команду с апреля 2019 года. В текущем сезоне вратарь выступал за "Спартак-2" в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в десяти матчах пропустил 14 мячей и только один раз сыграл "на ноль". Селихов вышел в стартовом составе "Спартака" вместо основного голкипера Александра Максименко, пропускавшего игру из-за перебора желтых карточек; Кутепов заменял капитана "Спартака" Георгия Джикию, который начал встречу на скамейке запасных из-за перегрузки сухожилия.
Это уже третий автогол в исполнении футболистов "Спартака" в нынешнем розыгрыше РПЛ, по этому показателю красно-белые занимают первое место. Два раза мяч в свои ворота отправлял 21-летний защитник Павел Маслов, который пропустил игру с "Арсеналом" из-за травмы бедра.
"Ошибались обе команды"
Несмотря на неуверенную игру Селихова, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско остался доволен выступлением голкипера, однако отметил, что футболисты столичной команды совершили очень много ошибок. "Сегодня непросто складывался матч, потому что было много потерь мяча, я даже не могу вспомнить игру, где было бы подобное количество ошибок и потерь в результате передач, но нужно сказать, что обе команды ошибались сегодня", - сказал Тедеско журналистам. Селихов отметил, что у него остались положительные эмоции от матча благодаря победе, но подчеркнул, что команда настраивается на следующие матчи.
Футболисты "Арсенала" имели несколько моментов в атаке, но, по мнению главного тренера тульской команды Дмитрия Парфенова, игрокам не хватило исполнительского мастерства. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который присутствовал на матче, также оценил игру команды. "Могли сыграть лучше, кредит доверия у руководства остается, пандемия, все эти вещи, связанные с перерывами, игроки травмировались, - приводит слова Дюмина газета "Спорт-Экспресс". - Есть вопросы и к тренерскому штабу, и к руководству клуба, это самый худший сезон, бывают и взлеты, и падения, я доверяю полностью [Гураму] Аджоеву (руководителю клуба - прим. ТАСС), пять сезонов подряд все было в норме".
"Спартак" набрал 53 очка после 28 игр и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, отрыв от идущего третьим московского "Локомотива" составляет один балл. В следующем туре красно-белые 10 мая примут подмосковные "Химки". "Арсенал" с 23 очками остался на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, команда из Тулы потеряла шансы подняться из зоны переходных матчей (13-е и 14-е места), отрыв от волгоградского "Ротора" и "Уфы", которые находятся на 14-й и 15-й позициях, составляет два очка. В следующем туре "Арсенал" 8 мая дома сыграет с казанским "Рубином".
Драка при губернаторе Тульской области
Игра в Туле показала, что к организаторам матча есть вопросы, ведь не были организованы коридоры безопасности между болельщиками "Арсенала" и фанатами "Спартака", которых на матче было больше. Некоторые трибуны оказались пустыми в связи с соблюдением ограничительных мер по коронавирусу, однако на других секторах болельщики обеих команд сидели рядом друг с другом при немногочисленном количестве стюардов.
В первом тайме между фанатами клубов произошла стычка, за которой мог наблюдать губернатор Тульской области. Фанаты выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полиции, сотрудники разняли болельщиков и создали необходимую полосу безопасности.
В пресс-службе управления МВД по региону сообщили ТАСС, что правоохранители не задерживали фанатов после стычки. "Данные о задержаниях болельщиков отсутствуют", - сказали в пресс-службе.
Стычкой все не закончилось. В начале второго тайма активные болельщики "Спартака" зажгли дымовые шашки за воротами хозяев. Однако дым не помешал продолжению игры.
"Спартак" определился с главным тренером
Контракт Тедеско со "Спартаком" скоро истекает, поэтому матчам красно-белых уделяется большое внимание. В декабре 2020 года главный тренер красно-белых объявил, что покинет команду по окончании сезона.
Глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов сообщил ТАСС, что в клубе определились с новым главным тренером. "Ведем переговоры о новом контракте", - сказал Фетисов, не назвав имени специалиста, но отметив, что это будет иностранец. Ранее российские СМИ и телеграм-каналы называли несколько кандидатур на замену Тедеско. Среди них француз Руди Гарсия, испанцы Рафаэль Бенитес и Кике Сетьен, португалец Паулу Фонсека, итальянец Эусебио Ди Франческо.
После игры владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью газете "Спорт-Экспресс" призвал болельщиков поддержать команду и главного тренера в следующем матче против подмосковных "Химок" (10 мая), так как он станет последним для Тедеско на домашней арене красно-белых. "Поздравляю всех с победой, команде желаю держаться и биться до конца. Следующий матч станет последней домашней игрой для Доменико Тедеско у руля команды, приглашаю наших болельщиков заполнить стадион, оказать тренеру и команде мощную поддержку", - сказал Федун.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|18
|7
|3
|71-25
|61
|2
|Спартак
|28
|16
|5
|7
|52-34
|53
|3
|Локомотив
|28
|16
|4
|8
|44-35
|52
|4
|Рубин
|28
|15
|4
|9
|37-30
|49
|5
|Сочи
|28
|14
|7
|7
|47-32
|49
|6
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|46-29
|47
|7
|Динамо
|28
|14
|4
|10
|41-31
|46
|8
|Химки
|28
|13
|5
|10
|34-37
|44
|9
|Ростов
|28
|13
|4
|11
|36-31
|43
|10
|Краснодар
|28
|11
|5
|12
|48-41
|38
|11
|Ахмат
|28
|10
|6
|12
|31-35
|36
|12
|Урал
|28
|6
|13
|9
|25-35
|31
|13
|Арсенал
|28
|6
|5
|17
|25-45
|23
|14
|Ротор
|28
|5
|6
|17
|13-49
|21
|15
|Уфа
|28
|5
|6
|17
|24-45
|21
|16
|Тамбов
|28
|3
|4
|21
|17-57
|13