Лига чемпионов ждет. "Спартак" обыграл "Арсенал" и поднялся на второе место в таблице РПЛ

ТУЛА, 4 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл тульский "Арсенал" в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся в таблице чемпионата на второе место, позволяющее в следующем сезоне выступить в квалификации Лиги чемпионов. Однако игра команды пока не соответствует уровню самого престижного европейского турнира.

"Спартак" выиграл со счетом 2:1 благодаря голам нападающих Александра Соболева (21-я минута) и Джордана Ларссона (76). Форварды в этом сезоне забили на двоих 27 мячей. Двумя голевыми передачами отметился арендованный у лондонского "Челси" защитник Виктор Мозес, всего на счету нигерийца три гола и четыре результативные передачи в 17 матчах РПЛ. При этом игра "Спартака" в обороне оставляет желать лучшего.

На 45-й минуте защитник красно-белых Илья Кутепов забил автогол: после прострела игрока "Арсенала" он опередил вратаря и отправил мяч в свои ворота. Это произошло из-за возможной несогласованности Кутепова с голкипером Александром Селиховым, который провел первый матч за основную команду с апреля 2019 года. В текущем сезоне вратарь выступал за "Спартак-2" в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в десяти матчах пропустил 14 мячей и только один раз сыграл "на ноль". Селихов вышел в стартовом составе "Спартака" вместо основного голкипера Александра Максименко, пропускавшего игру из-за перебора желтых карточек; Кутепов заменял капитана "Спартака" Георгия Джикию, который начал встречу на скамейке запасных из-за перегрузки сухожилия.

Это уже третий автогол в исполнении футболистов "Спартака" в нынешнем розыгрыше РПЛ, по этому показателю красно-белые занимают первое место. Два раза мяч в свои ворота отправлял 21-летний защитник Павел Маслов, который пропустил игру с "Арсеналом" из-за травмы бедра.

"Ошибались обе команды"

Несмотря на неуверенную игру Селихова, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско остался доволен выступлением голкипера, однако отметил, что футболисты столичной команды совершили очень много ошибок. "Сегодня непросто складывался матч, потому что было много потерь мяча, я даже не могу вспомнить игру, где было бы подобное количество ошибок и потерь в результате передач, но нужно сказать, что обе команды ошибались сегодня", - сказал Тедеско журналистам. Селихов отметил, что у него остались положительные эмоции от матча благодаря победе, но подчеркнул, что команда настраивается на следующие матчи.