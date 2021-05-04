"Звездный час Тамары". Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россиянка Тамара Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам, обыграв представительницу Польши Наталью Садовскую. Финальный матч из девяти раундов, стартовавший 23 апреля, проходил в Варшаве, его победитель определился на тай-брейке.

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После девяти раундов противостояния счет был равным - 54:54. В заключительный день в партии в классические шашки определить победителя не удалось. 29-летняя Садовская лидировала по очкам, ей достаточно было сыграть вничью в быстрые шашки, но она уступила. Далее вничью завершились две партии в быстрые шашки и три - в блиц, в четвертой партии в блиц победу одержала 42-летняя россиянка. Первоначально планировалось провести матч 15-29 декабря 2020 года сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге. Встреча, которая в итоге состоялась в Польше, стала объектом беспрецедентного внимания в связи с событиями, произошедшими 27 апреля во время четвертого раунда противостояния, когда флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Тансыккужина отвлеклась на это, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию. Перед следующим игровым днем Садовская убрала флаг своей страны со стола в знак солидарности.

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Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Комментируя свою победу после турнира, Тансыккужина заявила журналистам, что матч складывался хорошо, если не учитывать инцидент с флагом. "Если бы не вмешательство лиц, которые позвонили и приказали ультимативно убрать флаг, то у нас был бы прекрасный матч", - сказала она. Россиянка также отметила, что организаторам "пришлось так поступить". "У нас хорошие отношения и с Натальей, и с Польской федерацией шашек. Сразу же после матча они извинились, сказали, что были вынуждены так поступить", - добавила Тансыккужина. Отговорила от переигровки После победы Тансыккужиной президент Федерации шашек России Анатолий Никитин рассказал ТАСС, что федерация настаивала на переигровке сорванной партии, опасаясь за мотивацию спортсменки. "Но тренер Тансыккужиной, ее муж и она сама попросили этого не делать, решили, что мы не должны так себя вести, что должны идти дальше, продолжать матч", - рассказал Никитин.