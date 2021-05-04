Капитан "Вашингтона" Овечкин не смог продолжить матч НХЛ против "Рейнджерс" из-за травмы

ТАСС, 4 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не смог продолжить гостевую игру регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

Игра против "Рейнджерс" стала для капитана "Вашингтона" первой с 23 апреля. Тогда Овечкин получил повреждение в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:0, по буллитам). Без россиянина "Вашингтон" провел четыре встречи, в которых одержал две победы и дважды проиграл.

В игре против "Рейнджерс" Овечкин провел на льду 39 секунд в начале первого периода, после чего ушел в раздевалку. У капитана столичной команды травма нижней части тела. После первого периода "Вашингтон" выигрывает со счетом 2:1.

Овечкину 35 лет, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В текущем сезоне на счету капитана "Вашингтона" 42 очка (24 гола + 18 результативных передач), он является лучшим снайпером команды в сезоне.

"Вашингтон" с 69 очками в 51 встрече занимает второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона.