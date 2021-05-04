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НХЛ

Гол Зайцева принес "Оттаве" победу в матче НХЛ против "Виннипега"

Россиянин забросил третью шайбу в текущем сезоне
Никита Зайцев AP Photo/Larry MacDougal
Описание
Никита Зайцев
© AP Photo/Larry MacDougal

ТАСС, 4 мая. "Оттава" со счетом 2:1 обыграла "Виннипег" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Коннор Браун (12-я минута) и Никита Зайцев (59). У проигравших отличился Джош Моррисси (50).

Зайцев забросил третью шайбу в сезоне и набрал 15-е очко (три гола + 12 результативных передач) в 51 матче. Его одноклубники Артем Зуб и Евгений Дадонов не сумели отличиться.

"Оттава" набрала 45 очков в 52 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Северного дивизиона. "Виннипег" идет третьим с 57 очками за 51 игру. Следующий матч "Оттава" проведет 6 мая дома против "Монреаля", "Виннипег" в тот же день сыграет в гостях с "Калгари".

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