Боксер Бетербиев проведет бой против Смита осенью

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев проведет следующий бой против американца Джо Смита - младшего осенью в США. Об этом ТАСС сообщил глава компании Top Rank ("Топ рэнк"), представляющей интересы Бетербиева, Боб Арум.

"Артур Бетербиев проведет бой против Джо Смита осенью. Мы планируем, что этот поединок должен пройти в "Мэдисон-сквер-гарден". Хотелось бы, чтобы в зале были болельщики, но возможны корректировки", - сказал Арум.

Смит владеет чемпионским титулом по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Всего на его счету 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.

На счету Бетербиева 16 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.