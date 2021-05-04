"Миннесота" обыграла "Вегас" в матче НХЛ. Капризов отличился в третьей игре подряд

Капризов также отметился голевой передачей, отличившись в третьей игре подряд, и набрал 45 очков (24 гола + 21 передача) в 51 матче дебютного сезона.

"Вегас" занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 76 очков в 51 матче, "Миннесота" идет третьей с 68 очками за 51 игру. Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф. В следующий матче "Вегас" и "Миннесота" снова сыграют друг с другом, встреча пройдет 6 мая в Сент-Поле (штат Миннесота).