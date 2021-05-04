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НХЛ

"Миннесота" обыграла "Вегас" в матче НХЛ. Капризов отличился в третьей игре подряд

На счету россиянина 45 очков в 51 встрече дебютного сезона
Кирилл Капризов AP Photo/Craig Lassig
Описание
Кирилл Капризов
© AP Photo/Craig Lassig

ТАСС, 4 мая. "Миннесота" со счетом 6:5 обыграла "Вегас" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Юэль Эрикссон Эк (4-я минута), Ник Бонино (8, 29), Кевин Фиала (51), Кирилл Капризов (59), Йонас Бродин (59). У проигравших шайбы забросили Шеа Теодор (5), Алек Мартинес (7), Алекс Тух (13), Марк Стоун (27), Джонатан Маршессо (47).

Капризов также отметился голевой передачей, отличившись в третьей игре подряд, и набрал 45 очков (24 гола + 21 передача) в 51 матче дебютного сезона.

"Вегас" занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 76 очков в 51 матче, "Миннесота" идет третьей с 68 очками за 51 игру. Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф. В следующий матче "Вегас" и "Миннесота" снова сыграют друг с другом, встреча пройдет 6 мая в Сент-Поле (штат Миннесота).

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