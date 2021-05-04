Тренер "Вашингтона" Лавиолетт заявил, что у Овечкина нет рецидива травмы

ТАСС, 4 мая. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не доиграл матч регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс", потому что в команде не хотели рисковать, у россиянина нет рецидива травмы. Об этом заявил главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ .

В ночь на вторник "Вашингтон" дома обыграл "Рейнджерс" со счетом 6:3. Очвечкин попал в состав команды впервые после травмы, полученной 23 апреля, однако провел на льду 39 секунд, после чего отправился в раздевалку.

"Он хорошо чувствовал себя на тренировке утром, однако перед игрой на разминке не все было гладко, - сказал Лавиолетт. - Овечкин вышел на игру, но после первой смены сказал, что чувствует себя не очень комфортно, поэтому мы решили не рисковать. Проблем не было, но он чувствовал себя не так хорошо, как на раскатке. Он вышел попробовать себя, и мы решили, что ему лучше пропустить игру".

"Был ли это рецидив? Нет. Если что-то было бы не так, Овечкин обязательно сказал бы нам об этом. Но он провел на льду всего 30 секунд", - добавил главный тренер "Вашингтона".