Шанс на реванш. Российские юниоры сыграют с финнами в полуфинале чемпионата мира

ТАСС, 4 мая. Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет), обыграв в четвертьфинале команду Белоруссии. За выход в финал россияне поспорят с финнами.

На групповом этапе чемпионате мира юниорская сборная России выступала в группе B вместе с американцами, чехами, финнами и немцами, команды проводили матчи на арене в городе Фриско (штат Техас). С первого места в плей-офф вышла сборная Финляндии, набравшая девять очков, россияне стали вторыми из-за того, что уступили финнам в очной встрече (3:4, по буллитам), на третьей строчке расположились американцы (8), на четвертой - чехи (4). В группе А играли команды Канады, Швеции, Белоруссии, Швейцарии и Латвии, они выступали в Плейно (штат Техас). Первое место в таблице заняла сборная Канады, набравшая 12 очков из 12 возможных, на второй строчке завершили групповой этап шведы с девятью очками, на третьей - белорусы (6), четвертыми стали швейцарцы (3).

Команды, занявшие первые два места в группе, были вынуждены проводить четвертьфинальные матчи на других аренах, таким образом сборная России переехала в Плейно. "Смена дворца в какой-то степени повлияла на игру, здесь немного другой лед, возможно, на каком-то моменте матча это сказалось", - сказал после матча с белорусами главный тренер россиян Альберт Лещев. Нападающий сборной России Данила Юров отметил, что игровая площадка в Плейно была уже, чем во Фриско. "Единственное отличие в арене - мне показалось, что она была уже; Белорусы уже играли здесь, были более приспособлены к ней и активны, поэтому поначалу нас поддавливали, но мы все равно сумели показать свою игру и победить".

Однако в первом периоде россияне показали достойную игру. Счет был открыт уже на пятой минуте - Матвей Мичков, лучший бомбардир турнира, забросил свою десятую шайбу на чемпионате мира. Сборная России в первой трети матча выглядела более уверенно, чем белорусы, и во второй половине первого периода получила двойное большинство, которое смогла реализовать: Юров мощным броском из правого круга вбрасывания удвоил преимущество своей команды.

Второй период россияне также начали лучше - на третьей минуте защитник Артем Дуда броском с синей линии в третий раз пробил голкипера Тихона Чайку. Однако после этого сборная Белоруссии словно пришла в себя и заиграла в другой хоккей - Илья Морозов и Федор Николаеня буквально за три минуты смогли сократить отставание до минимального. Счет в матче к концу второго периода был 3:2 в пользу команды России.

Но в третьем игровом отрезке российские хоккеисты все-таки смогли довести матч до победы. Уже в первой его половине отличились Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак, которые и установили окончательный счет встречи - 5:2.

Путь на турнире

В первом матче турнира сборная России играла против американцев. Россиянам удалось одержать победу со счетом 7:6 в овертайме, хотя по ходу встречи команда Лещева уступала со счетом 1:5. Этот матч стал первым в истории юниорской сборной России на чемпионатах мира, когда команде удалось отыграть такую разницу в счете.