Шанс на реванш. Российские юниоры сыграют с финнами в полуфинале чемпионата мира

ТАСС, 4 мая. Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет), обыграв в четвертьфинале команду Белоруссии. За выход в финал россияне поспорят с финнами.
На групповом этапе чемпионате мира юниорская сборная России выступала в группе B вместе с американцами, чехами, финнами и немцами, команды проводили матчи на арене в городе Фриско (штат Техас). С первого места в плей-офф вышла сборная Финляндии, набравшая девять очков, россияне стали вторыми из-за того, что уступили финнам в очной встрече (3:4, по буллитам), на третьей строчке расположились американцы (8), на четвертой - чехи (4). В группе А играли команды Канады, Швеции, Белоруссии, Швейцарии и Латвии, они выступали в Плейно (штат Техас). Первое место в таблице заняла сборная Канады, набравшая 12 очков из 12 возможных, на второй строчке завершили групповой этап шведы с девятью очками, на третьей - белорусы (6), четвертыми стали швейцарцы (3).
Команды, занявшие первые два места в группе, были вынуждены проводить четвертьфинальные матчи на других аренах, таким образом сборная России переехала в Плейно. "Смена дворца в какой-то степени повлияла на игру, здесь немного другой лед, возможно, на каком-то моменте матча это сказалось", - сказал после матча с белорусами главный тренер россиян Альберт Лещев. Нападающий сборной России Данила Юров отметил, что игровая площадка в Плейно была уже, чем во Фриско. "Единственное отличие в арене - мне показалось, что она была уже; Белорусы уже играли здесь, были более приспособлены к ней и активны, поэтому поначалу нас поддавливали, но мы все равно сумели показать свою игру и победить".
Однако в первом периоде россияне показали достойную игру. Счет был открыт уже на пятой минуте - Матвей Мичков, лучший бомбардир турнира, забросил свою десятую шайбу на чемпионате мира. Сборная России в первой трети матча выглядела более уверенно, чем белорусы, и во второй половине первого периода получила двойное большинство, которое смогла реализовать: Юров мощным броском из правого круга вбрасывания удвоил преимущество своей команды.
Второй период россияне также начали лучше - на третьей минуте защитник Артем Дуда броском с синей линии в третий раз пробил голкипера Тихона Чайку. Однако после этого сборная Белоруссии словно пришла в себя и заиграла в другой хоккей - Илья Морозов и Федор Николаеня буквально за три минуты смогли сократить отставание до минимального. Счет в матче к концу второго периода был 3:2 в пользу команды России.
Но в третьем игровом отрезке российские хоккеисты все-таки смогли довести матч до победы. Уже в первой его половине отличились Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак, которые и установили окончательный счет встречи - 5:2.
Путь на турнире
В первом матче турнира сборная России играла против американцев. Россиянам удалось одержать победу со счетом 7:6 в овертайме, хотя по ходу встречи команда Лещева уступала со счетом 1:5. Этот матч стал первым в истории юниорской сборной России на чемпионатах мира, когда команде удалось отыграть такую разницу в счете.
Вторым соперником сборной России стала команда Финляндии, матч против которой прошел уже на следующий день после игры с американцами. После второго периода российские хоккеисты вели со счетом 3:1, однако в третьем игровом отрезке позволили сопернику отыграться за две минуты до конца основного времени и в итоге уступили в серии послематчевых буллитов со счетом 3:4.
В третьем матче россияне разгромили сборную Германии со счетом 6:1. Четыре шайбы из шести забросил Мичков, одну из которых - в стиле "лакросс".
В заключительной игре группового этапа сборная России со счетом 11:1 разгромила команду Чехии. Лучший бомбардир турнира Мичков, на счету которого в настоящее время 12 очков (10 голов + две передачи), оформил хет-трик, дублями отметились Федор Свечков и Прохор Полтапов.
Вторая игра против сборной Финляндии
Также в ночь на вторник прошли и остальные встречи 1/4 финала турнира. Следом за россиянами играли канадцы, которым противостояли чехи. Встреча завершилась для последних не лучшим образом - после разгрома в последнем матче группового этапа от сборной России (1:11), они практически ничего не смогли противопоставить и канадцам. Команда из Северной Америки забросила 10 шайб, дублями отметились Коннор Бедард и Дилан Гюнтер. Чехи ответили лишь тремя голами.
В 01:30 мск стартовала встреча между финнами и швейцарцами. Сильнее оказались хоккеисты из Финляндии, которые забросили две безответные шайбы. Голкипер Аку Коскенвуо провел первую "сухую" игру на турнире.
Заключительным матчем игрового дня стала встреча сборных Швеции и США, которая завершилась со счетом 5:2 в пользу шведов. Дублем в матче отметился Фабиан Люселль, являющимся лучшим бомбардиром своей команды с семью очками (3+4).
В полуфинале происходит перепосев команд на основе результатов на групповом этапе: положение в таблице, набранные очки, разница забитых и пропущенных шайб, количество голов, посев перед стартом турнира. Рейтинг по итогам группового раунда выглядит следующим образом (от первой команды к последней): Канада, Финляндия, Россия, Швеция, США, Белоруссия, Чехия, Швейцария. В полуфинале первая команда рейтинга сыграет с последней, вторая - с предпоследней. Таким образом, россияне сыграют с финнами, а канадцы встретятся со сборной Швеции. Полуфинальные матчи пройдут в ночь на 6 мая.
"Наши ребята сделали важный шаг на пути к главной цели, обыграв сверстников из Белоруссии. Работа продолжается, она не никогда прекращается. Проанализируем этот матч и будем готовиться к полуфинальной встрече, следующая игра - самая важная", - отметил глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Юниорский чемпионат мира завершится 7 мая. Хоккеисты проживают в "пузыре". Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3 ОТ).