СМИ: футболисты сборной Италии вакцинировались от коронавируса

Ранее итальянские власти разрешили доступ зрителей на Олимпийский стадион в Риме, где должны состояться четыре игры турнира, включая матч открытия 11 июня между сборными Италии и Турции. В стране до сих пор игры проходят без присутствия публики из-за действующих мер по нераспространению коронавируса. Спортивные мероприятия смогут принимать зрителей с 1 июня при соблюдении всех норм безопасности.

РИМ, 4 мая. /ТАСС/. Игроки национальной сборной Италии по футболу в преддверии чемпионата Европы получили вакцину от коронавируса. Как сообщает во вторник газета La Stampa , некоторым футболистам инъекции сделали в Милане, некоторым - в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме.

Сообщалось также, что в Италии приступают к вакцинации итальянских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Токио.

В воскресенье в Милане более 30 тыс. болельщиков вышли на центральные улицы отмечать победу "Интера" в чемпионате Италии, многие не соблюдали предосторожностей. Данный эпизод привел к острой критике властей и полемике. Многие жители возмутились безответственным поведением сограждан и бездействием властей после месяцев строгого карантина, требовавшего закрывать магазины, рестораны, другие учреждения.

Северная область Ломбардия оказалась одной из наиболее затронутых пандемией и дольше других находилась в "красной" зоне с высокими эпидемиологическими рисками и более строгими ограничениями. Некоторые в связи с эпизодом вспомнили, что северный город Бергамо превратился прошлой весной, в самом начале пандемии в Италии, в очаг распространения вызываемого коронавирусом заболевания после футбольного матча местной команды.

Распространение коронавируса в Италии снижается, однако достаточно медленными темпами, и, как опасаются специалисты, с отменой некоторых ограничений число инфицированных будет расти. С начала пандемии всего заразились коронавирусом более 4 млн человек, из которых 121 тыс. скончались, 3,5 млн вылечились. Полностью вакцинированы на сегодняшний день 6 366 034 человека, что превышает 10% населения.