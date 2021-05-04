Минспорт даст оценку результатам российских лыжников в минувшем сезоне 18 мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ подведет итоги выступления сборных России по лыжным гонкам в предолимпийском сезоне на заседании, которое запланировано на 18 мая. Об этом ТАСС сообщили в Минспорте РФ.

"Экспертный совет Министерства спорта, посвященный выступлению лыжников, планирует собраться 18 мая", - сказала собеседница ТАСС.

Александр Большунов в прошедшем сезоне стал во второй раз победителем общего зачета Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин второй в общем зачете стала Юлия Ступак. На чемпионате мира в германском Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место в медальном зачете, завоевав золотую, три серебряные и бронзовую награды. В общем зачете январского "Тур де Ски" Большунов занял первое место, Денис Спицов - третье, Ступак была второй в женском зачете.