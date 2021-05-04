МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" впервые проходит в Геленджике, и организаторы надеются на развитие в регионе. Об этом ТАСС рассказал организатор турнира Евгений Ковтун.

Среди участников фестиваля первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Госдумы Дмитрий Сватковский.

"Это наш третий сезон, первый турнир в году, и мы впервые проводим фестиваль в Краснодарском крае, - сказал Ковтун. - Пройдут турнир по гольфу, турнир по шахматам, и наша главная история - керлинг-гольф. Это веселое и очень зрелищное мероприятие, и мы будем просить развивать эту дисциплину в регионе".

Помимо соревнований для гостей будут проходить мастер-классы по гольфу, автограф-сессии.

Второй фестиваль в сезоне пройдет в подмосковном гольф-клубе Links national golf resort 25 июля, третий - 19 сентября в подмосковном клубе Dmitrov golf resort.