Ещенко: футболисты "Спартака" на данный момент не думают об уходе Тедеско

ТАСС, 4 мая. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" по ходу сезона не думают об уходе главного тренера Доменико Тедеско. Об этом сообщил защитник клуба Андрей Ещенко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В декабре прошлого года Тедеско объявил, что покинет команду по окончании сезона. В понедельник глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что клуб определился с новым главным тренером.

"Чувствую ли силы еще на следующий сезон? Пока есть такие футболисты, можно и побольше поиграть. Уход Тедеско? Он ведет себя как профессионал, сейчас даже мыслей ни у кого нет о том, что он уходит, когда закончится сезона, тогда и будем думать", - сказал 37-летний Ещенко.

В понедельник "Спартак" одержал победу в 28-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги в Туле над "Арсеналом" со счетом 2:1 и вышел на второе место в таблице, которое дает возможность сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Ранее чемпионство себе обеспечил "Зенит".