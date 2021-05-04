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Футбол в России

Футболист Ларссон заявил, что главная цель "Спартака" на остаток сезона - второе место

В понедельник московский клуб победил на выезде тульский "Арсенал" и вышел на второе место в РПЛ

ТАСС, 4 мая. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Джордан Ларссон назвал главной целью клуба на остаток сезона второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Комментарий футболист приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В понедельник "Спартак" одержал победу в 28-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги в Туле над "Арсеналом" со счетом 2:1 и вышел на второе место в таблице, которое дает возможность сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Отрыв от ближайшего преследователя - московского "Локомотива" - составляет одно очко. Ранее чемпионство себе обеспечил "Зенит".

"Да, конечно, это будет сложно. Но сейчас все в наших руках, выиграем оставшиеся два матча - будем вторыми. Это все, что мы хотим сделать на данный момент", - сказал Ларссон.

В оставшихся турах "Спартаку" предстоит сыграть с "Химками" (10 мая) и "Ахматом" (16 мая). Ларссону 23 года, в текущем сезоне он провел 28 матчей, забив 14 голов.

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