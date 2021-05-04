Гимнастки из пяти стран примут участие в турнире на призы Татаревой на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Гимнастки из России, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Белоруссии и Казахстана примут участие в турнире на призы олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой, который пройдет 7 и 8 мая в Свердловской области. Об этом сообщила президент Федерации художественной гимнастики Свердловской области Наталья Сюккя на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник.

"В Екатеринбурге проходит много красивых турниров по разным видам спорта, международные - редкость. Мы ожидаем команды из Испании, ОАЭ, Казахстана, Белоруссии и России. В индивидуальной программе заявилось более 350 спортсменок, а в групповой - более 75 команд, в общем более 650 человек", - сказала Сюккя.

Президент Федерации художественной гимнастики Свердловской области уточнила, что турнир состоится во Дворце игровых видов спорта в Верхней Пышме. Там же, помимо самих соревнований, пройдет и автограф-сессия с именитыми гимнастками. "Уже точно прилетают олимпийские чемпионки Мария Нетесова и Анна Гавриленко. Прилетают чемпионки Европы Александра Илюткина, Екатерина Мохнаткина, а также в автограф-сессии примут участие их тренеры - заслуженные тренеры России", - добавила она.

Кроме того, в рамках турнира запланирован и большой гала-концерт с участием звезд художественной гимнастики, в котором также примут участие артисты балета, акробаты и воздушные гимнастки.

По словам Сюккя, первые спортсменки приедут в Екатеринбурге уже 6 мая. Самой младшей участнице турнира - шесть лет.

Анастасии Татаревой 23 года, она родилась в Екатеринбурге. Она является олимпийской чемпионкой 2016 года в групповых упражнениях, многократной чемпионкой мира и Европы.